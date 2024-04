TOLENTINO - Incidente in zona Pace a Tolentino, poco dopo le 8 di questa mattina. A scontrarsi sono stati un'auto e uno scooter, nei pressi del parco commerciale, in via Pertini. L'uomo in sella al mezzo a due ruote è caduto rovinosamente a terra dopo lo schianto. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Macerata. Intervenuti anche i carabinieri di Tolentino per i rilievi del caso.