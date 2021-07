Carambola tra auto e furgone: due donne ferite, per una serve l'eliambulanza

FERMO - Tremendo incidente questa mattina a Fermo: due donne ferite, una portata dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. È successo intorno alle 8 lungo la strada Castiglionese, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della polizia locale, un furgone con a bordo due uomini, una Punto ed una Mercedes, entrambe condotte da donne. Ad avere la peggio sono state le due automobiliste: una, con lesioni più lievi, è stata portata all'ospedale Murri, l'altra, in elicottero, a Torrette. La strada è stata chiusa a lungo.

Ultimo aggiornamento: 15:36

