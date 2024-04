Fermo, minorenne scappa dalla comunità: trovato a Tre Archi con cocaina, eroina e hashish. Ma poi scompare di nuovo

FERMO - Minorenne scappa dalla comunità: trovato dalla Polizia a Lido Tre Archi con cocaina, eroina e hashish. Ma poi scompare di nuovo

Gli Agenti della Squadra Volante, transitando nei pressi di via Nenni e via Tobagi a Lido Tre Archi di Fermo, avevano notato due ragazzi appiedati di origine nordafricana, che, vedendo la volante avvicinarsi, si davano alla fuga. I poliziotti, scesi dall’auto, rincorrevano i due stranieri, senza mai perderne di vista uno; poi fermato. Quest’ultimo, non collaborativo e privo di documenti di identificazione, veniva perquisito dagli agenti e dalla tasca dei pantaloni veniva trovato un coltello a scatto di circa 20 centimetri, nelle altre tasche della giacca, oltre a numerose banconote per un totale di circa 1600 euro, sono stati trovati anche 32 involucri contenenti eroina, 12 contenenti cocaina e altri 4 involucri di hashish.

Lo straniero, accompagnato in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici, veniva identificato per un diciassettenne tunisino entrato illegalmente in Italia attraversando il Mediterraneo ad ottobre del 2021, che ha collezionato numerosi precedenti per furto e invasione di edifici anche in altre province come Livorno e Benevento, continuando anche in questa provincia; infatti è già gravato da misura di prevenzione emessa dal Questore di Fermo nell’ottobre 2023.

Risultava anche un rintraccio: il 17enne efa infatti fuggito da un centro di accoglienza per minori stranieri di Fermo, a cui è stato di nuovo affidato. Ma poi, dopo 2 giorni, il responsabile della comunità per minori denunciava nuovamente l’allontanamento del minore.