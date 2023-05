Fermo, arrestato un boss dello spaccio di droga a Lido Tre Archi: subito in un centro per l'espulsione

FERMO - Controlli straordinari del territorio a Lido Tre Archi e San Tommaso di Fermo: arrestato, ed inviato ad un centro per le pratiche di espulsione, un extracomunictario ritenuto uno dei boss dello spaccio di stupefacenti della zona.

Pedaso, razzia di sigarette e grattini, danni per 25mila euro: un ladro arrestato, l'altro riesce a scappare

Il quartiere San Tommaso di Fermo continua ad essere sempre un quartiere “sorvegliato speciale” 24 ore su 24.

Continuano senza sosta i controlli interforze con Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, Carabinieri e Guardia di Finanza, disposti con ordinanza del Questore a Lido Tre Archi. Ieri, le continue attività di controllo hanno consentito alle volanti di far finire nella rete un "pezzo grosso": un cittadino marocchino conosciuto come uno dei capi clan che gestiscono le attività di spaccio di stupefacenti a Lido Tre Archi, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. Immediata l'emissione, da parte del Prefetto di Fermo, di un provvedimento di espulsione, con conseguente ordinanza di trattenimento del Questore presso il centro di permanenza di Palazzo San Gervasio (Potenza), ai fini del rimpatrio.