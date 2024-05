Girava a Porto San Giorgio con un casco in testa, ma non aveva la moto: fermato e multato

PORTO SAN GIORGIO - Girava per la città con un casco in testa ma non aveva nemmeno la moto, è stato fermato dai carabinieri e multato perché è vietato andare mascherati nei luoghi pubblici.

Nelle scorse ore un napoletano di 51 anni è finito nei guai perché sorpreso dai militari mentre camminava in viale Buozzi indossando un casco integrale nonostante fosse sprovvisto di un veicolo a due ruote. Ha cercato di eludere l'identificazione pronunciando epiteti offensivi e minacciosi verso i carabinieri, pertanto è stato bloccato e sanzionato anche per la violazione dell'articolo 85 del Tulps, che vieta di comparire mascherati in luoghi pubblici.