Macerata, ispezioni nei cantieri edili: fioccano sanzioni. Multe per oltre 50mila euro

CARABINIERI Il Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Macerata ha eseguito una serie di accertamenti nei cantieri edili della provincia.

LEGGI ANCHE: Fermo, sgominata una fitta rete di truffe per i bonus Inps e il rilascio dei permessi di soggiorno. In tre nei guai

L'esito

E' stato denunciato in stato di libertà il titolare di un impresa ritenuto responsabile di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno (clandestina) o qualsiasi titolo per la regolare occupazione. Denunciato anche il lavoratore privo di permesso di soggiorno. Inoltre, nell'ispezione di sette aziende operanti nel settore dell’edilizia, sono state emesse dieci prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Multe per un importo complessivo a 50mila euro.