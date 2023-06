Mamma partorisce in macchina davanti alla farmacia di Rosora: «Bimba prematura, ma dopo il primo vagito è stata una gioia»

ROSORA - La mamma in dolce attesa nell'auto parcheggiata davanti alla farmacia, la bimba in grembo che non aveva più voglia di aspettare e voleva venire alla luce prima possibile. E alla fine il parto c'è stato, dentro l'utilitaria con un caldo asfissiante ma con un'equipe di sanitari improvvisata che il destino ha fatto incontrare praticamente per caso, ieri in via Roma ad Angeli di Rosora.

Entra in travaglio nell'auto parcheggiata, mamma partorisce davanti alla farmacia del paese

Alle 19 di ieri, giovedì 22 giugno, davanti alla farmacia di Angeli di Rosora, un gran trambusto. «Una signora è entrata e ci ha chiesto aiuto perchè una sua amica, in macchina, stava per partorire», racconta il dottor Daniele Corosu della farmacia degli Angeli. «Siamo usciti immediatamente e abbiamo visto che il parto era già in stato avanzato: si vedeva la testolina della nascitura».

Questione di secondi, ma il destino benevolo ci ha mezzo lo zampino. «Proprio davanti la farmacia - spiega il dottor Corosu - abita una infermiera che, avendo visto dal balcone tutto il trambusto è scesa a dare una mano».

Ma non è finita qui, perchè poco dopo in farmacia è arrivata anche una pediatra e nel giro di qualche istante attorno alla futura mamma si è formata una vera equipe pronta a farla partorire in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. «E' stata un'emozione grandissima, mista anche a preoccupazione. La bambina infatti è nata prematura, ma quando abbiamo sentito il primo vagito, tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo».

Dagli anni Sessanta non si registrava una nascita a Rosora

Una gara di solidarietà e di assistenza che non si è conclusa con l'arrivo dell'ambulanza ed il trasporto di mamma e neonata all'ospedale di Jesi. Perchè nel frattempo, in via Roma, è arrivato anche il neo papà. A piedi, poichè non guida la macchina. E a questo punto la pediatra del paese si è offerta di accompagnarlo in ospedale per farlo ricongiungere alla famigliola. Una storia di grande emozione e commozione, raccontata subito da Rosora News, che resterà per sempre nel cuore di tutti: dagli anni Sessanta infatti a Rosora non si registra un atto di nascita, visto che i parti in casa sono via via diventati desueti.

Adesso invece il Comune segnerà la neonata, figlia di una coppia di colore che non abita in paese, venuta alla luce a Rosora, davanti alla farmacia e con l'aiuto di tutti.