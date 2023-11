PORTO SANT’ELPIDIO Farmacia di servizi, al via tra pochi giorni il nuovo progetto a Porto Sant’Elpidio. A partire dal 4 dicembre alla Farmacia comunale 1 di via Umberto I sarà possibile sottoporsi ad alcuni test. Si effettueranno elettrocardiogrammi per adulti e minori di pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30 lunedì, martedì, giovedì e venerdì e sarà possibile eseguire holter cardiaco e pressorio lunedì e giovedì allo stesso orario. Obbligatorio prenotarsi, il servizio prenotazioni è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

L’attività



Per avviare queste attività sono stati formati nello specifico due infermieri, saranno loro a fare gli esami con macchinari di ultima generazione. I test saranno quindi trasmessi, attraverso la telemedicina, ad un cardiologo per il referto. E’ una sperimentazione che le Farmacie comunali, di concerto con l’amministrazione, intendono estendere alle altre due sedi: la comunale 2 della Faleriense e la 3 nel centro commerciale Le Ancore in via Fratte.

«Quello che partirà da dicembre è un investimento significativo per le Farmacie comunali – dice il presidente Gianvittorio Galeota – un investimento che effettuiamo con l’obiettivo di garantire servizi di prossimità alla cittadinanza. Si potranno eseguire importanti test diagnostici a prezzi molto contenuti, abbiamo locali ampi per garantire la comodità nelle prestazioni e la privacy degli utenti. Un presidio utile all’utenza che, nella propria città, potrà effettuare questi esami a basso costo, con macchinari avanzati, personale qualificato e potrà avere in poche ore il referto medico. Lo consideriamo un punto di partenza, intendiamo estendere le prestazioni alle altre due farmacie ed ampliare la gamma di servizi, prevedendo la possibilità di fare alcuni tipi di analisi e, in prospettiva, di erogare esami diagnostici più avanzati» conclude Galeota.

«Siamo tra i primi nelle Marche ad applicare concretamente le farmacie di servizi, un modello di cui abbiamo parlato in un qualificato incontro nelle scorse settimane al polo Beniamino Gigli – afferma i sindaco Massimiliano Ciarpella – le esigenze nel campo della salute sono cambiate profondamente, da inizio dicembre muoviamo i primi passi nella direzione giusta, quella della prossimità al cittadino, dell’utilizzo della tecnologia e della medicina per garantire servizi comodi e qualificati».

L’assessore ai Servizi sociali Marco Traini evidenzia «la stretta sinergia tra i Servizi sociali e le Farmacie comunali. Nell’arco del 2024 saranno promosse diverse attività nel campo della prevenzione, in particolare quella cardiologica. Tutte attività che andranno incontro alle categorie meno abbienti».