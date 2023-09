PESARO - A volto coperto e con il coltello in mano per svuotare la cassa della farmacia. È caccia al rapinatore. Attimi di paura e apprensione ieri nella farmacia Mari di via Fratelli Rosselli in zona mare quando all’ora di pranzo si è presentato uno sconosciuto , presumibilmente giovane, con il volto coperto da un passamontagna e ha minacciato i presenti con un coltello.

Fulmineo

Un’azione fulminea e veloce, avvenuta attorno alle 13,30. Passo spedito verso la cassa e la minaccia brandendo il coltello: «Dammi tutti i soldi e veloce ». La farmacista che era al bancone , impietrita, ha lasciato al rapinatore il fondo cassa temendo per la propria incolumità e quella dei clienti . Così in pochi istanti l’uomo ha preso i soldi (circa 500/600 euro) ed è scappato via in bicicletta, per le vie del mare, facendo perdere le sue tracce. Subito è scattato l’allarme e i carabinieri sono intervenuti per raccogliere le testimonianze dei presenti. La farmacista era visibilmente sotto choc e provata - pare che non sarebbe la prima volta che si ritrova faccia a faccia con un rapinatore - ed è stata fatta a ndare a casa . I dettagli I militari hanno preso nota di alcuni particolari come l’abbigliamento della vittima, poi hanno visionato le telecamere di videosorveglianza della farmacia per cercare elementi utili a risalire al responsabile del reato

. In serata i carabinieri hanno effettuato una perquisizione ipotizzando che l’inquilino potesse essere il responsabile della rapina. Ma così non è, quindi si continua a cercare. L’ambito è quello dell’ambiente dei tossicodipendenti con un balordo a caccia di soldi, giovane e italiano. La farmacia di via Rosselli non è nuova a questi fatti perché nel dicembre 2019 un 21enne, appena uscito da una comunità di recupero per tossicodipendenti per andare a prendere il treno, si era proprio diretto alla farmacia Mari per rapinare l’incasso, circa 300 euro.