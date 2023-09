RECANATI - Tutti hanno avuto da bambini un gioco preferito. Quell’aggeggio colorato di cui, a distanza di tanti anni, se ne ricorda l’odore, il colore, il suono. E quante volte qualcuno avrà pensato di poterlo rivedere. Clementoni, che in 60 anni ha realizzato i desideri di tanti bambini ogni volta che davanti a una torta di compleanno o sotto l’albero di Natale ricevevano in dono un gioco dell’azienda recanatese, in occasione del 60esimo anniversario dalla fondazione ha realizzato anche questo di desiderio.

Far ritrovare ai bambini di un tempo i giochi di una volta, ripercorrendo così la storia dell’azienda. In tantissimi nel weekend appena trascorso hanno infatti avuto modo di apprezzare la mostra che l’azienda ha allestito nell’atrio del Comune. Una affluenza inaspettata tanto che la mostra - la cui chiusura era in programma per ieri sera - potrebbe essere prorogata compatibilmente con gli impegni della location. «Siamo davvero felici di avere accolto tante persone di tutte le età, che hanno partecipato con entusiasmo e interesse ai nostri eventi di questo fine settimana - afferma Pierpaolo Clementoni direttore ricerca avanzata Clementoni -. Vedere adulti che si emozionano ritrovando i giochi della loro infanzia, fermandosi per diverso tempo di fronte ai loro preferiti, e osservare tanti bambini stupirsi e divertirsi giocando con la “nostra” scienza, è per me fonte di orgoglio e grande soddisfazione. In un momento così particolare guardare a quanto abbiamo fatto in questi 60 anni, è di forte stimolo e motivazione per costruire il nostro futuro».

La storia di Clementoni è iniziata in un garage di Recanati nel 1963 ed è proprio per ripercorrere le tappe salienti di questo percorso che l’azienda ha deciso di creare l’esposizione nell’atrio del palazzo comunale, in collaborazione con il Comune. “60 anni da scoprire e rivivere insieme” è un viaggio che parte dal primo gioco da tavolo creato da Mario e Matilde Clementoni, “La tombola della canzone”, passando da pietre miliari come il Sapientino per arrivare ai giochi di oggi.

«La longevità delle aziende del nostro territorio è motivo di orgoglio» ha detto il sindaco Antonio Bravi. «Clementoni ripercorre la sua straordinaria storia con una bella mostra. Un vero tuffo nel passato che ci fa tornare tutti bambini. La genialità e la creatività del suo fondatore hanno permesso di creare i primi giochi educativi con cui sono cresciute intere generazioni».