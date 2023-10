«Da bambina mi bullizzavano per le mie gambe secche, oggi che ho 60 anni le adorano tutti»

Veniva bullizzata ma le sue gambe «sono così in forma» che è super orgogliosa di sfoggiarle anche a 60 anni. Jacqueline Hooton, del West Sussex in Inghilterra, si destreggia tra il tempo che passa e la paura per l'invecchiamento, attraverso il fitness. Con il suo modo di pensare e la visione che ha assunto nella vita sta dimostrando alle donne over 50 che si può essere favolose e in forma a qualsiasi età.



«Quando ero piccola mi prendevano in giro - ha raccontato la donna su i suoi social - e mi dicevano che le mie gambe erano troppo secche. Ero sempre in imbarazzo: sapevo di essere magra e che le mie gambe sembravano quelle di uno stambecco, ma non capivo cosa stavo sbagliando».Con i sui metodi è riuscita a trasformare questa passione in un lavoro e ha deciso di aiutare tante altre donne come lei a sentirsi meglio con il proprio corpo.«Due allenamenti per rafforzare le gambe a settimana - ha spiegato la donna - Due o tre corse a settimana, tante camminate; ballare e andare in bicicletta invece di guidare (dove possibile)». Questo è il metodo con cui è riuscita ad ottenere delle gambe più toniche nel corso degli anni. A corredo, ha spiegato che cura anche l'alimentazione. La donna oggi ha un profilo Instagram, dove circa 400mila follower, ogni giorno, si complimentano con lei per i traguardi raggiunti nel fitness e per le doti fisiche che ha ottenuto.