Pesaro, lavora nel campo e si ribalta con il trattore: grave un uomo di 60 anni

PESARO - Grave infortunio sul lavoro questa mattina nel territorio del parco del San Bartolo nella zona di Fiorenzuola di Focara in via Valregina: un uomo che stava lavorando in un campo in discesa alla guida di un trattore all’improvviso non ha più saputo controllare il mezzo ed è stato rovesciato sul terreno. L’incidente è accaduto poco prima delle 11.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori l’uomo, un 60enne albanese residente a Gabicce, era accanto al mezzo ribaltatosi ed appariva in condizioni serie per un brutto trauma riportato a livello toracico anche se fortunatamente non era rimasto incastrato sotto il trattore. I vigili del fuoco insieme al 118 gli hanno prestato la dovuta assistenza aiutando anche i sanitari dell’eliambulanza per il trasferimento a bordo. Il 60enne è poi stato ricoverato all’ospedale di Ancona in prognosi riservata per i traumi riportati anche se non è un pericolo di vita.

