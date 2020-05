Fermo, tremendo schianto tra auto, una si ribalta: due feriti, uno è grave

FERMO - Prima l’impatto, violento, poi la carambola e l’auto che termina la sua corsa ribaltandosi sulla fiancata sinistra. Pauroso incidente quello capitato questa mattina, poco prima delle 11, sulla provinciale Lungotenna, quello che ha visto protagonisti un 55enne fermano, alla guida di una Fiat Tipo, ed un 35enne, anche lui del posto.

LEGGI ANCHE:

Marche ad un passo dal traguardo dei "contagi zero", restano "solo" in 18 in terapia intensiva

Non risponde al telefono, Simonetta trovata morta in casa con i suoi cani a vegliarla

Ad avere la peggio il primo, caricato in eliambulanza e trasportato a Torrette per i gravi traumi subiti nello scontro. Sul posto automedica della Croce azzurra di Porto San Giorgio e ambulanza della verde di Fermo. I sanitari, valutate le condizioni dell’uomo che ha avuto la peggio, hanno ritenuto opportuno allertare Icaro. L’altro ferito, con lesioni meno serie, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per le cure del caso.

Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA