Marche ad un passo dal traguardo dei "contagi zero", restano "solo" in 18 in terapia intensiva

ANCONA - Nuovi contagi solo in due province su 5, ricoverati e persone in isolamento in picchiata: la "tabella gialla" del Gores del 14 maggio descrive una regione, le Marche, ormai prossima al traguardo dei "contagi zero" da Coronavirus. La provincia di Pesaro è quella con più casi, 2.713, ed il maggior incremento (+8), seguita da Ancona con 1.840 (-), Macerata con 1.082 (+5), Fermo con 455 (-) e Ascoli con 288 (-). Sono 225 (+2) i casi provenienti da fuori regione.

I guariti/dimessi delle ultime 24 ore sono 93, con il totale che si impenna a 2.697. Continua il calo dei ricoverati per Covid-19, 207 (-24) e di quelli in terapia intensiva, scesi fino a 18 (-2). Calano vistosamente anche le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 5.493 (-174) e, tra loro, gli operatori sanitari, 718 (-16).

