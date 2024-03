Esanatoglia, cade da una scala mentre è in servizio: arriva l'eliambulanza. Ansia per un 47enne

ESANATOGLIA Cade da una scala mentre è al lavoro, un 47enne trasportato a Torrette. L’allarme è scattato intorno alle 17 a Esanatoglia, nella zona industriale.

La dinamica

L’uomo stava svolgendo dei lavori nel suo capannone quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dalla scala su cui era salito. Sul posto i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell’incidente, lo hanno trasportato a Torrette in eliambulanza. Non è in pericolo di vita.