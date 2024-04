La carica dei Pinguini Tattici Nucleari stasera a Pesaro: alla Vitrifrigo (sold out) la tappa marchigiana del tour. LEGGI LA SCALETTA

PESARO Sold out e tante sorprese. Saranno questi gli ingredienti del concerto di stasera (23 aprile) con inizio ore 21 dei Pinguini Tattici Nucleari a Pesaro. In una Vitrifrigo Arena gramita, arriva il "Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour Palasport 2024". Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo pronti a emozionare alternando i grandi successi degli ultimi anni con i nuovi singoli.

La scaletta

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco