I Soliti Ignoti, la Rai rischia di perdere anche il quiz di Amadeus: «Opzione scaduta, ora può passare al Nove»

Amadeus via dalla Rai, e questo è ormai cosa nota. Ma a quanto pare a viale Mazzini potrebbero presto restare orfani anche di uno dei programmi di punta dell'access prime time di Rai1: I Soliti Ignoti. Secondo le indiscrezioni riportate oggi dal Foglio, la Rai avrebbe fatto scadere l'opzione di rinnovo della trasmissione condotta proprio da Amadeus. Il rischio è che possa verificarsi nuovamente quanto accaduto con Fabio Fazio, fuga sul Nove con tanto di programma al seguito.

I Soliti Ignoti

La notizia, riporta sempre Il Foglio, è stata smentita dai piani alti della Rai, ma c'è chi ufficiosamente parla di una trattativa già in corso tra il Nove e Banijay, la casa di produzione del format del fortunato quiz show che costa circa 50mila euro a puntata. Inotre, ci sarebbero anche alcuni autori del programma già a lavoro con Amadeus.

Il motivo

L'opzione di rinnovo dei Soliti Ignoti è scaduta a ottobre 2023, ma dalla tv pubblica non è stata rinnovata. Il motivo - si legge ancora - sarebbe da ricercare in una questione di mentalità «da duopolio». Nella convinzione, cioè, che nessuno avrebbe mai potuto portare via un programma alla Rai.