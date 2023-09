Assalto alla farmacia Mari, rapinatore con il coltello minaccia dottoressa e clienti

PESARO - Rapina oggi all’ora di pranzo alla Farmacia Mari di via Fratelli Rosselli sempre aperta anche la domenica in quanto serve la zona del mare. Un malvivente solitario ha fatto irruzione intorno alle 13.30: in quel momento era presente la farmacista di turno che era dietro al bancone a servire i clienti.

Il rapinatore, che era a volto coperto, si è presentato impugnando un coltello ed ha minacciato la dottoressa intimandogli di consegnare tutto il denaro che aveva in cassa, ovvero quello della mattinata (ancora da quantificare). Tutto è stato molto rapido. Il malvivente, che ha agito da solo senza altri complici, ha preso i soldi e poi è scappato in sella a una bici per le vie del mare. Si pensa a un balordo che possa aver preso i soldi per comprare la droga. Indagano i carabinieri.