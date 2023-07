Tenta di rapire una bambina: «Vieni con me». Fermata una donna a Imperia

L'ha fissata, mentre era in farmacia con i genitori, poi le ha detto: «Vieni via con me». A Imperia, in largo Sabatini, un episodio dai contorni particolari su cui i carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza. Nel primo pomeriggio l'emergenza sarebbe scattata per la segnalazione di una coppia che mentre era all’interno della rivendita di medicinali avrebbe visto una giovane tentare di sottrarre loro la bambina. Subito dopo ha dato in escandescenze. La giovane, che è apparsa in forte stato di agitazione, per cui è stato necessario anche l'intervento del personale sanitario, è stata sottoposta a fermo di identificazione.

Giovane fermata a Imperia

Ancora non è stato appurato se la giovane fermata - che era vestita da runner - fosse o meno una conoscente della famiglia e se sia legata in qualche modo alla bambina che avrebbe cercato di sottrarre alla famiglia. Oppure se il tentato rapimento sia stato legato a uno stato di alterazione dovuto a problemi psicofisici.

Oltre ai carabinieri, sono intervenuti i soccorsi della Croce Rossa di Imperia e il 118 che hanno calmato la giovane, ora in caserma, e portato i parenti della bambina in ospedale per le cure del caso. Danni anche per la farmacia.