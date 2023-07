Beve 10 litri d'acqua al giorno: «Non riuscivo a placare la sete». Poi la scoperta choc dopo una visita agli occhi

Ha bevuto dieci litri di acqua al giorno per due anni, pensando che fosse un problema legato al diabete, prima che gli venisse diagnosticato un tumore al cervello. Questo accadeva nel 2002, e a 20 anni di distanza il postino inglese, Jonathan Plummer è ancora in vita. “Sentivo una sete costante che non riuscivo a placare. È stato un periodo terribile che mi ha fatto perdere giorni di lavoro e ho sperimentato una stanchezza estrema".

La scoperta

A rivelare la sua patologia è stato un esame della vista che ha rilevato un'anomalia ed è stato indirizzato al Derriford Hospital per una risonanza magnetica che ha rivelato una grande massa. "Non avrei mai immaginato che la causa fosse un tumore al cervello, per non parlare del fatto che è stato notato durante un esame della vista. Ero devastato. Il tumore stava crescendo sulla mia ghiandola pituitaria, causando il mio bisogno di bere acqua tutto il tempo" le parole di Plummer.

La vita oggi

Non essendo possibile un'operazione, l'uomo è stato sottoposto a cicli di radioterapia e dopo un periodo di scansioni stabili è stato dimesso perché il cancro è rientrato, tuttavia rimarrà in cura ancora a lungo.