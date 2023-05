Giochi Matematici del Mediterraneo, il sassoferratese Alessio Sabbatini (11 anni) premiato alla finale nazionale di Palermo

SASSOFERRATO - Segnatevi il suo nome, è uno dei giovanissimi cervelli marchigiani. Domenica 14 maggio si è svolta a Palermo la Finale Nazionale dei "Giochi Matematici del Mediterraneo 2023": in lizza 900 studenti provenienti da tutti Italia. Per dare un'idea dei numeri: tutte e 20 le regioni iscritte, oltre 850 scuole per un totale di 260 mila concorrenti iniziali. Per la prima volta il vincitore per le Marche, giunto alla Finale Nazionale, è stato un sassoferratese, lo studente Alessio Sabbatini, classe 2012, frequentante la 5° A primaria all'Istituto comprensivo "Brillarelli".

Il tifo del sindaco Greci

Accompagnato dalla famiglia e dalla referente del progetto l'insegnante Laura Franciolini, Alessio Sabbatini ha affrontato con entusiasmo e determinazione la prova svoltasi all'Università di Palermo. Il preside Andrea Boldrini dell'Istituto già si era complimentato con l'alunno del risultato ottenuto alla selezione Regionale ed il sindaco Maurizio Greci, costantemente aggiornato, ha fatto il tifo per il suo piccolo concittadino.