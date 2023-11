Ancona, l'Intelligenza Artificiale in sala operatoria: così è stato operato (da sveglio) per un tumore al cervello un paziente olandese

ANCONA - Operato da sveglio mentre guarda un visore virtuale. È questo il nuovo straordinario intervento portato a termine nella Divisione di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche diretta dal dottor Roberto Trignani. In questo caso si sono amalgamante le altissime competenze unane dell'equipe di Trignagni, per certi versi quasi visionarie vista la capacità di innovare e sorprendere, e i benefici dell’Intelligenza Artificiale applicati in sala durante questo intervento in awake su un paziente olandese che, per tutta la durata dell'operazione, ha utilizzato un visore virtuale per superare la barriera linguistica.