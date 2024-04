Giocattoli erotici al passo con l'intelligenza artificiale: ora si può diventare «protagonisti» del proprio film hard

I sex toys dotati di intelligenza artificiale sono la nuova evoluzione nel settore dei dispositivi tecnologici per il benessere sessuale. La tendenza è stata rilevata questa settimana nell'ultima fiera sui giocattoli sessuali a Shanghai. Sul mercato europeo e americano ci sono già prodotti tecnologici per consentire di fare sesso a distanza e sex robot, ma ci sono novità soprattutto nel campo della teledildonica, la scienza che consente di collegare i dispositivi alla rete per creare esperienze sessuali virtuali.

Protagonisti virtuali del proprio film porno

L'azienda cinese Svakom, la più conosciuta all'estero, ha un masturbatore che può sincronizzarsi con un video per replicare le azioni sullo schermo, sia con contenuti pre-programmati tramite un'app, sia con un plug-in AI. Consente di sincronizzarsi con un video pornografico su siti approvati, imitare gli attori protagonisti e riprodurne le sensazioni. Si può chiedere all'intelligenza artificiale anche di controllare il proprio sex toy.

Creare una fidanzata AI

Sistalk Technology, una compagnia cinese che produceva software per telefoni prima di dedicarsi al settore per adulti, ha una funzionalità nella sua app che consente a una "fidanzata" AI di avere il controllo di un sex toy. L'app è come una piattaforma social con gli utenti che fanno amicizia tra di loro condividendo i propri hobby e gusti.

L'aumento della domanda dei giovani

Per il momento, però, copre solo una piccolissima fetta di popolazione cinese, dato che ci sono solo 500 utenti registrati.

Queste novità arrivano per soddisfare la crescente domanda da parte delle giovani generazioni cinesi che hanno molto reddito disponibile e standard di vita più elevati. L'atteggiamento nei confronti del sesso è cambiato molto negli ultimi anni. Si è passati dal pudore generale nel parlarne ad una maggiore apertura mentale. La Cina produce circa il 70% dei giocattoli sessuali del mondo e rappresenta un mercato da tenere d'occhio al pari del veterano Giappone.