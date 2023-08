Dolore al braccio, Emily (8 anni) muore dopo 12 giorni: aveva un tumore al cervello

Aveva appena iniziato le vacanze, dopo un anno di scuola, quando Emily Smith, 8 anni, ha detto ai suoi genitori di provare una sensibilità insolita al braccio. Portata dal medico, 12 giorni dopo la bimba è morta per una forma aggressiva ed incurabile di cancro.

Diagnosi terribile

In ospedale medici hanno eseguito una risonanza magnetica, scoprendo un tumore nel cervello di Emily, che purtroppo non poteva essere curato. Solo cinque giorni dopo la prima scansione, la bambina è entrata in coma, i medici l'hanno portata d'urgenza in sala operatoria all'ospedale di Cambridge, nel Regno Unito, dove gli specialisti non hanno dato alcuna speranza di salvezza alla famiglia di Emily.

Tra le braccia dei genitori

La giovane studentessa non ha mai ripreso conoscenza dopo l'intervento ed i suoi genitori, insieme al fratello Harry non hanno avuto la possibilità di salutarla.

Dopo sei giorni di coma è morta tra le braccia dei suoi genitori. In onore della memoria di sua sorella, il giovane Harry di 12 anni ha raccolto fondi per il Brain Tumor Charity, superando una serie di intense sfide fisiche, tra cui l'aver scalato lo Scafell Pike, la montagna più alta d'Inghilterra, e pedalato per 75 km dall'ospedale di Addenbrooke a Cambridge alla sua casa di famiglia a St Albans, il viaggio verso casa che sua sorella non è mai stata in grado di fare.