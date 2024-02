Re Carlo rompe il silenzio sulla malattia e manda un messaggio alla nazione: ecco cosa ha detto

Re Carlo III sorride accompagnato dalla regina consorte Camilla. È così che oggi il sovrano si è mostrato in pubblico per la prima volta dopo la diagnosi di cancro comunicata al mondo lo scorso 6 febbraio. Le immagini diffuse dal Daily Mirror lo raffigurano mentre partecipa in mattinata a una funzione religiosa nella tenuta di Sandringham, luogo dove ha scelto di abitare in questo periodo per riprendersi.

Le parole di Re Carlo

A precedere le immagini è una dichiarazione rilasciata ieri sera dal contenuto intimo e personale, la prima dopo l’annuncio della malattia, in cui sveste i panni di re per indossare quelli di uomo normale. «Come sapranno tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro, pensieri così gentili sono il più grande conforto e incoraggiamento», afferma il sovrano ricordando i messaggi di vicinanza e sostegno della nazione e dei suoi sudditi e mostrandosi rincuorato all’idea che condividere le sue condizioni mediche abbia contribuito a un aumento delle ricerche sulla malattia e i sintomi ad essa collegati. Non manca di esprimere ammirazione per il servizio sanitario nazionale e gli enti di beneficenza che ogni giorno aiutano migliaia di persone a combattere la malattia.

La scoperta della malattia

La scoperta del cancro che affligge il re d’Inghilterra è avvenuta durante il ricovero per l’intervento alla London Clinic per un ingrossamento alla prostata. È sconosciuta la natura del male, ma il Palazzo ha confermato che non si tratta di cancro alla prostata. Da lunedì, il giorno della rivelazione al mondo dei suoi problemi di salute, ha iniziato le cure e fonti reali nella serata di ieri hanno ribadito che sta bene e che nella tenuta della contea di Norfolk si sta riposando in previsione di ulteriori cure rinviando tutti gli impegni pubblici ma non le udienze settimanali con il Primo Ministro, che tiene regolarmente ogni settimana.