Kate Middleton quando tornerà agli impegni ufficiali? L'incognita di Pasqua e la crisi della Royal Family (che spaventa gli inglesi)

Gli inglesi (e non solo) cominciano a domandarsi se è vero che Kate Middleton tornerà a svolgere i suoi doveri reali dopo Pasqua. Quest'ultimo è il termine indicato per la sua misteriosa convalescenza dovuta all'intervento, ancora più misterioso, che la Principessa di Galles ha subito il 16 gennaio. A spingere i portavoce della famiglia reale ad esprimersi in merito al ritorno di Kate sulle scene della vita pubblica sono state le teorie del complotto che hanno iniziato a girare in rete, sotto l'hashtag #KateIsMissing.

As conspiracy theories continue to grow online should the palace explain Princess Kate's illness? — Good Morning Britain (@GMB) March 4, 2024

Le difficoltà della Royal Family

L'assenza di Middleton evidentemente è un peso per gli inglesi, soprattutto se si considera che va a sommarsi a quella di Re Carlo, nel bel mezzo della terapia per contrastare il cancro, a quella di Camilla, da poco presasi una pausa, e a quella di William stesso, che fatica a mostrarsi in pubblico per stare il più vicino possibile a sua moglie e occuparsi di lei.

Kate d'altronde è stata vista l'ultima volta il giorno di Natale, ormai più di due mesi fa, e la monarchia, tra pedite dolorose, scandali e malattie improvvise, sembra più in crisi che mai.

Nel frattempo "Good Morning Britain", il noto programma televisivo, ha lanciato un sondaggio su X, chiedendo ai propri follower se ritengono giusto che la famiglia reale rilasci più dichiarazioni su Kate: le risposte evidenziano una spaccatura nel Paese, diviso quasi perfettamente a metà: il 42 percento esige più informazioni, mentre il 57 ritiene sia il caso di lasciare in pace Kate Middleton e le persone a lei vicine.