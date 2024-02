Camilla regina alla cerimonia per l'ultimo re di Grecia: con lei anche il principe Andrea (che torna in auge), William dà forfait

La regina Camilla ha preso per la prima volta le redini della famiglia reale sulla scena mondiale. L'occasione è stata la cerimonia commemorativa per il re Costantino di Grecia, scomparso lo scorso anno. Alla cerimonia per ricordare l'ultimo re di Grecia, cugino in secondo grado di Carlo III e padrino di William, è andata la regina Camilla senza il sovrano, assente come previsto, col principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson, che si sono uniti ad Anna Maria e Paolo di Grecia.

Camilla vera regina

Camilla è apparsa calma e sicura di sé in un elegante abito gessato mentre avanzava in prima filasi faceva avanti come la figura più anziana in rappresentanza della monarchia britannica in assenza di Carlo. Il re Carlo III era assente per la sue condizioni di salute e sta continuando le sue cure per il cancro, mentre il principe William avrebbe dovuto tenere una lettura ma si è ritirato per "motivi personali".

La notizia dell'assenza dell'erede al trono è stata subito ripresa dai media del Regno, che sottolineano l'importanza dell'evento di oggi per i reali britannici molto legati alla dinastia ellenica.

«Kate sta bene»

Sull'assenza di William, Kesington Palace ha assicurato che Kate «sta bene» e continua a riprendersi dopo l'intervento chirurgico all'addome subito il mese scorso. Non viene però rivelata la ragione dell'assenza comunicata all'ultimo minuto dell'erede al trono, molto impegnato nelle ultime settimane negli eventi di rappresentanza della monarchia.

Presente alla cerimonia anche il principe Andrea. Una straordinaria svolta dopo essere stato bandito dai doveri reali e privato dei titoli di Sua Altezza Reale e militari da sua madre, la Regina, solo due anni fa. Al fianco del Duca di York anche l'ex moglie Sarah Ferguson insieme hanno raggiunto la Cappella di San Giorgio seguiti dalle loro figlie Beatrice ed Eugenie.