Camilla rompe il silenzio sulla salute di Kate Middleton e Re Carlo: cosa dichiara

La regina Camilla ha visitato la Galleria d'Arte di Aberdeen, dove ha preso parte all'inaugurazione del nuovo spazio. Camilla ha visitato la galleria per via di un'iniziativa che fornisce aiuto e orientamento alle persone che sospettano che qualcuno stia vivendo una situazione di abuso domestico. La risposta di Camilla sulle condizioni di Carlo Durante la visita, Lord Provost le avrebbe chiesto di Re Carlo III. Camilla avrebbe risposto: «Sta bene, grazie mille. Non vede l'ora di tornare al lavoro». Secondo le indiscrezioni, la Regina è apparsa allegra e serena, ed è sembrata adottare l'approccio «mantieni la calma e vai avanti», spesso associato alla defunta regina Elisabetta II, che non faceva mai trapelare alcuna emozione relativa alla sfera privata. La situazione di riserbo assoluto attorno alla salute di Kate Per quanto riguarda la salute di Kate, invece, vige il silenzio e dalla visita di Camilla non sono emersi commenti specifici o informazioni riguardanti la principessa del Galles. Si sa che il principe William ha rinviato tutti gli impegni e ha visitato l'ospedale dove Kate si sta riprendendo dall'intervento chirurgico addominale.

Foto Kikapress; musica Korben