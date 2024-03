Re Carlo, il primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro: «Grazie per i vostri meravigliosi auguri»

Ricalca la formula dell'incoronazione quando aveva pronunciato parole solenni: «Sono qui per servire». Ora Carlo III, nel primo discorso pubblico dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro, sente il bisogno di ripetere quelle parole per rinnovare quel patto con i sudditi britannici. Il sovrano si impegna a «continuare a servire al meglio delle sue capacità», ha detto in nuovo video messaggio per il Commonwealth day. Il video è stato mostrato a 2000 ospiti nell'Abbazia di Westminster.

Si tratta del primo discorso di Carlo da quando gli è stato diagnosticato il cancro il mese scorso, e il suo discorso ha fatto riferimento al sostegno ricevuto nelle ultime settimane.

«Avendo recentemente festeggiato il mio 75° compleanno, mi riscalda il cuore riflettere sul modo in cui il Commonwealth è stato una costante nella mia vita, una preziosa fonte di forza, ispirazione e orgoglio», ha detto.

🌍 ‘The Commonwealth is like the wiring of a house, and its people, our energy and our ideas are the current that runs through those wires. Together and individually, we are strengthened by sharing perspectives and experiences, and by offering and borrowing the myriad ways we… pic.twitter.com/qtv0EKZO5w