Porto Sant'Elpidio, bimba di 10 anni travolta da un'auto davanti al parco: corsa al Pronto soccorso

SANT'ELPIDIO A MARE - Paura oggi pomeriggio lungo la strada davanti al Parco Bartolucci dove una bambina di 10 anni è stata investita da un'auto condotta da una donna. L'automobilista si è subito fermata per prestare i primi soccorsi mentre è stato dato l'allarme dal 118 e sul posto sono andati i sanitari della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio. La piccola ha ricevuto subito le prime cure, timori per il forte urto all'altezza del bacino, tanto che è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale. In corso di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto, sul posto anche la polizia locale. Apprensione in città dove è subito girata la voce dell'incidente.