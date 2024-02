Montegranaro, esce dal supermercato, un cane l'attacca e la morde: donna all'ospedale, caccia ai proprietari

MONTEGRANARO - Allarme a Montegranaro dove una donna è stata morsa a una gamba da un cane mentre stava camminando lungo via Fermana sud con le buste della spesa in mano. Era, infatti, appena uscita dal supermercato. La donna è stata subito soccorsa per poi essere accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Il caso è stato segnalato ai carabinieri anche per verificare come mai l’animale fosse solo in giro e senza guinzaglio.