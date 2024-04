Addio Mira, è morto il cane eroe delle spiagge laziali: salvò 14 persone portate al largo dalla corrente, 8 erano bambini

I cani sono dei veri e propri eroi. Come Mira, la femmina di labrador di 8 anni che per anni ha tenuto sicure le spiagge del Lazio: nel suo intervento più famoso ha salvato dalla corrente che le stava trasportando a largo 3 famiglie, in tutto ben 14 persone, di cui 8 bambini. A causa di un tumore che le ha procurato metastasi ovunque, Mira si è spenta: e una comunità commossa le ha detto addio.

Ha salvato la vita a diversi bagnanti

Durante le sue stagioni estive in servizio Mira è intervenuta 11 volte in soccorso dei bagnandi del litorale laziale. L'intervento più importante è stato quello di Sperlonga nel 2021, nel quale ha riportato verso la riva tre famiglie che si erano allontanate dalla costa a causa della corrente del mare, in tutto 14 persone di cui 8 bambini.

A Montalto di Castro nel 2022 ha salvato tre donne e l'anno dopo, nella stessa spiaggia, una ragazza di 22 anni insieme a Phylip, un altro golden retriver bagnino.

Mira era stata addestrata dalla Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio, un grande spazio attrezzato per formare i cani per le attività di soccorso, non lontana dal centro di Roma. Purtroppo un tumore metastatico ha messo fine alla carriera di bagnina di Mira. Questo esemplare di labrador seguiva le lezioni di salvataggio in mare con Luigi, suo conduttore e padrone, membro della Sics. Su Facebook la Scuola la saluta pubblicando una foto di lei sulla spiaggia.