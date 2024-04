Strage in Perù, autobus cade in un terrapieno: almeno 25 morti e 13 feriti

Tragedia in Perù, nella città di Celendín, dove un autobus è uscito fuori strada finendo in un terrapieno. Il bilancio è drammatico: almeno 23 morti e 9 feriti. L'incidente è avvenuto lungo una strada interprovinciale a pochi chilometri dal capolinea. L'autobus si stava dirigendo verso la città di Sorochuco quando si è ribaltato precipitando lungo un pendio, ha dichiarato Olga Bobadilla, procuratore provinciale della regione di Cajamarca, alla stazione radio locale RPP.

⚠️ Advertencia de imágenes ⚠️ El gobierno local de Celedín, Perú, declaró 72 horas de duelo provincial tras el fatal accidente de un autobús de pasajeros que cayó a un abismo la noche de ayer, y ocasionó la muerte de al menos 25 personas y dejó 15 heridos pic.twitter.com/vMewOJYfaC — adn40 (@adn40) April 29, 2024

I precedenti

Secondo la rete RPP la magistratura ha già aperto un fascicolo avviando le indagini per risalire alle cause dell'incidente che non ha visto coinvolti altri mezzi. Alexander Uriarte, ha dichiarato in un'intervista all'emittente televisiva Canal N che 25 persone sono rimaste uccise e altre 13, tra cui l'autista dell'autobus, sono rimaste ferite. Gli incidenti sono relativamente comuni lungo le strade sterrate del Perù: già 25 persone erano morte in un incidente a settembre e altre 24 erano rimaste vittime di un'altra tragedia simile quando un autobus era precipitato da un dirupo nel gennaio 2023.