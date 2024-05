Otorino, in pensione il primario Dallari: «In questi anni ho vissuto l'evoluzione dell'ospedale di Fermo»

FERMO - Il dottor Stefano Dallari, direttore della Uoc Otorinolaringoiatria e direttore del Dipartimento Chirurgia dell'ospedale Murri, va in pensione. Il saluto e il ringraziamento del Direttore generale, Roberto Grinta: «In questi anni è stato un pilastro della sanità fermana. Dalle spiccate doti umane e professionali, il dottor. Dallari è stato un punto di riferimento per colleghi, sanitari e cittadini. Mancherà al mondo della sanità ma non possiamo che augurargli una buona e serena pensione, che si è meritato dopo aver dedicato la sua vita all'otorinolaringoiatria, decenni di impeccabile impegno professionale contraddistinto da eccellenti qualità umane».

«Dopo 18 anni e mezzo - il saluto del dottor Stefano Dallari - lascio la direzione dell'Uoc di Otorino dell'Ospedale Murri, per raggiunti limiti d'età.

Una mezza vita professionale che mi ha dato tante soddisfazioni e riscontri positivi. Ho assistito all'evoluzione e ai cambiamenti del nostro Ospedale, vivendone le difficoltà ma verificando anche gli importanti risultati in termini di modernizzazione e adeguamento alle esigenze della società. Voglio ringraziare proprio tutti perchè con tutti, appunto, ho avuto rapporti di grande collaborazione e cordialità. Un ricordo particolare e un sincero ringraziamento ai miei validi collaboratori, medici e infermieri, che sapranno senz'altro continuare al meglio il lavoro fin qui svolto. Infine un pensiero per pazienti, che voglio abbracciare con un cordialissimo saluto».