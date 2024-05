FERMO Pedalare mentre si fa dialisi, ora, nel reparto di Nefrologia del Murri, si può. L’Aned, associazione nazionale emodializzati, ha donato all’ospedale dieci pedaliere. E, mentre i pazienti possono ora contare anche su questa opportunità, il reparto guidato dal primario Donato Garofalo prosegue nella sua attività. «Trattiamo anche i casi più complessi – commenta il direttore generale Ast Roberto Grinta – nel nuovo ospedale poi sarà rafforzata la rete con Amandola, che rimarrà un Cal».

L’impegno

L’associazione aiuta i pazienti anche per questioni non strettamente mediche. «Lavoriamo – spiega la referente fermana Aned Ivana Del Medico – occupandoci anche di questioni come i permessi da lavoro, patenti. Riguardo queste pedaliere posso dire che chi le utilizza è soddisfatto». A spiegarne l’importanza, anche riguardo il numero di pazienti trattati, è la funzione organizzativa di reparto, Teresa Illuminati. «Siamo strutturati – dice – per trattare con dialisi, a Fermo, 25 pazienti al mattino e 25 al pomeriggio. Poi c’è anche Amandola. Per le pedaliere si fa prima la pesatura del letto, poi si mette, così nelle tre o quattro ore in cui il paziente è in trattamento può anche fare del movimento. I pazienti dializzati tendono ad avere problemi muscolari, ma il pedalare aiuta».

Ad Amandola i pazienti trattati sono meno, 12 con sedute di dialisi tre volte la settimana, con 4 infermieri presenti. A Fermo gli infermieri sono 26. L’importanza dello strumento donato è evidenziata anche da Garofalo: «I pazienti di solito hanno una vita più sedentaria e nel tempo in cui dura la seduta, fanno anche movimento, oltre a poter guardare la televisione grazie a monitor frutto di una precedente donazione». Ma non solo dialisi, ovvero posti per trattare i pazienti che poi tornano a casa. «In reparto – aggiunge Garofalo – abbiamo anche 8 posti letto per trattare le acuzie, per problemi ai reni o vascolari che possono insorgere a chi fa dialisi. Nella nostra equipe vascolare ci sono un chirurgo vascolare e un nefrologo, con anestesisti che aiutano per i cateteri».

Ad Amandola, però, il punto è un Cal, centro di assistenza limitata. «Vuol dire – spiega Garofalo – che c’è sempre almeno un infermiere. I medici sempre collegati, pronti ad andare ad Amandola in caso di problemi. E una volta a settimana un medico si reca ad Amandola». L’età media dei pazienti trattati è sopra i 70 anni, «fortunatamente sono molti meno i più giovani, in genere tra i 30 e i 45 anni», sottolinea il primario. Il lavoro però va nella direzione, aggiunge Garofalo, di avere «più pazienti con insufficienza renale che possano essere trapiantati piuttosto che passare per la dialisi, che può essere saltata grazie, appunto, al trapianto».

Il particolare

Trapianto che, ricordano i medici, può avvenire da donatore morto, o vivo, perché «si può vivere con un solo rene. Se i pazienti hanno il rischio di insufficienza renale, possono essere a rischio, anche, di problemi vascolari. E i fattori di rischio per i problemi ai reni sono patologie congenite, come ad esempio il rene policistico, oppure il diabete melito, o ancora l’ipertensione arteriosa». E ieri un gruppo dall’Ast è andato in Belgio. «Per vedere un sistema di spogliatoio dinamico che potremmo utilizzare per il nuovo ospedale» hanno sottolineato Grinta e Fabrizio Santillo della direzione medico ospedialiera.