FERMO Ha guidato il reparto di Malattie infettive negli anni difficili del Covid, e dopo oltre 35 anni di carriera, di cui 30 al Murri, dal 1° giugno il primario Giorgio Amadio sarà in pensione, conscio del fatto che lascia quello che il direttore amministrativo dell’Ast, Massimo Esposito, ha definito «un reparto di eccellenza, punto di riferimento anche di aziende limitrofe».

Il lavoro

Un reparto ha aggiunto il direttore generale Roberto Grinta «in grado di dare forti risposte anche durante il Covid». Un’esperienza, quella della pandemia, che ha messo a dura prova medici, infermieri e oss. «Noi avevamo 13 posti letto – ha detto il primario – in poco tempo siamo passati a 32. Ma nell’affrontare la tragedia della pandemia ho avuto colleghi eccezionali, in quel periodo ci siamo piegati, ma non ci siamo spezzati. Il Covid è stato uno tsunami che ha travolto tante cose, ma ce l’abbiamo fatta anche con l’aiuto della direzione». Oggi di posti letto ne possono avere fino a 15, il numero dei ricoverati attuali, l’emergenza è finita. La funzione organizzativa di reparto, comunemente chiamata caposala, Lucia Seccia, ricorda che ha assunto l’attuale funzione nel pieno della pandemia. Un periodo in cui, commenta Seccia, «ci siamo trovati a gestire una nuova patologia, a utilizzare ventilatori, a lavorare a stretto contatto con gli anestesisti. La forza del gruppo è stata ciò che ci ha permesso di piegarci ma non spezzarci».

C’è poi l’altro fronte. «Oggi l’Hiv - ricorda Amadio - da malattia mortale al 100% si può tenere sotto controllo con i farmaci. Noi prendiamo in carico il paziente e periodicamente lo controlliamo e, se insorgono altre patologie, ci facciamo carico di trattare con i colleghi. Ad ogni modo, proprio questi controlli così frequenti rendono l’aspettativa di vita molto alta». Altra presa in carico le epatiti e anche qui, nei 30 anni passati al Murri, Amadio può testimoniare il progresso della medicina. «Non c’è più – ha detto - il vecchio Interferone. Oggi ci sono farmaci efficaci al 100% e così si può curare l’epatite con una pasticca al giorno per 12 settimane».

Non solo Covid, Hiv ed epatite, perché, ha spiegato Amadio, «nel tempo sono cresciute anche le malattie sessualmente trasmissibili e affrontiamo le questioni anche con attività di counseling. Per il fegato grazie a una donazione Carifermo oggi possiamo capire lo stato epatico senza prelevare tessuto, ma con un esame che è quasi come un’ecografia. Nel corso degli anni le attività sono cambiate in base alle malattie infettive. Tra le cose che si rilevano un aumento dei germi multiresistenti, con la necessità di utilizzare antibiotici particolari. La media dei ricoveri annui è tornata alla normalità (pre covid era di 350)».

I numeri

Si cura tutto con lo staff tornato ai numeri pre pandemia, con il primario, 7 medici, 13 infermieri e 3 oss. Amadio andrà in pensione dopo 7 anni passati a Sant’Elpidio a Mare e 30 al Murri, dove è primario dal 2011, prima come facente funzioni, poi dopo aver vinto il concorso nel 2016. «Lascio una squadra – ha detto – fatta di bravi collaboratori, il merito è anche loro». Un gruppo che la funzione organizzativa del dipartimento medico, Giampietro Beltrami ha detto essere «consolidato da un’esperienza ventennale».