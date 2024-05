PEDASO Si cerca di ricostruire il puzzle della notte di follia a Pedaso. Oggi si terrà l’autopsia sul corpo di Giampiero Larivera, 54 anni, morto durante l’agguato in via Garibaldi. Ieri si è invece svolta in tribunale a Fermo l’udienza di convalida dell’arresto del suo amico e coetaneo Silvano Asuni, residente a Monterubbiano. Confermata (malgrado il pm Alessandro Pazzaglia avesse chiesto il trasferimento in carcere) la misura degli arresti domiciliari: gli inquirenti procedono con i piedi di piombo prima di sbilanciarsi su quanto avvenuto.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Omicidio a Pedaso, i carabinieri identificano il gruppo della lite: nuove testimonianze e telecamere al vaglio LE FOTO CHOC Investito e ucciso dall'amico al culmine di una lite con un gruppo di giovani. L'uomo arrestato per omicidio

Il punto

Sono le ultime novità sulle indagini sul caso: una serata in allegria partita con la rimpatriata fra amici e finita con un morto, un arresto per omicidio volontario, tentato omicidio e omissione di soccorso e un giovane di 24 anni trasportato all’ospedale di Torrette. Asuni è assistito dall’avvocato Isabella Capriglia e ora appare decisivo il risultato dell’autopsia. Larivera è stato davvero travolto e ucciso dall’auto? Cos’è avvenuto in quei secondi maledetti? Ieri riferivamo delle indagini portate avanti dai carabinieri del Radiomobile e della stazione di Pedaso a caccia di ulteriori immagini dopo quelle acquisite da un laboratorio artigianale della zona. Ma, a quanto pare, altre immagini non ve ne sono.

Quelle ormai diffuse e finite ieri pomeriggio in tv a “La vita in diretta” non ricostruiscono con esattezza quanto avvenuto. Si vede l’auto partire in fretta ma non il momento dell’investimento. Dopo le testimonianze raccolte durante la prima fase delle indagini, vale a dire il Sit (Sommarie informazioni testimoniali), sembrava palese che la vittima fosse stata investita dall’amico, ma a questo punto le cause del decesso saranno stabilite con certezza solo oggi, dopo l’autopsia. Gli esami sono affidati al medico legale Alessia Romanelli e al tossicologo Rino Froldi. Resta ovviamente in piedi l’ipotesi dell’investimento, ma non si escludono né un’aggressione né una caduta accidentale.

La magistratura

Asuni, che lavora in una stazione di servizio lungo la Valdaso e ha un figlio piccolo, è stato ascoltato dal magistrato Teresina Pepe. In sostanza ha detto che in quel momento aveva temuto di rimanere vittima di un vero e proprio linciaggio da parte dei ragazzi che lo avevano inseguito, lui e i suoi due amici, dal bar “7° Cielo” dove era iniziata la lite, fino in via Garibaldi, teatro della vicenda. «Ho avuto paura e sono partito, ma non mi sono accorto di nulla, nemmeno dell’investimento», dice. Una versione che era stata già anticipata dall’altro cinquantenne del terzetto, A.A., rimasto in auto al contrario della vittima. Una versione che ovviamente va confrontata con quella dei ragazzi coinvolti, i quali hanno parlato dell’investimento da parte di Asuni in occasione delle prime deposizioni raccolte dagli inquirenti. Il terzetto dei cinquantenni era reduce da una cena con una ventina di persone e aveva avuto un acceso diverbio con i giovani al bar nei pressi del lungomare. Una volta ripartiti con l’auto, erano stati inseguiti da una parte dei ragazzi e quindi aggrediti durante la sosta in via Garibaldi. Qui uno dei giovani era salito sulla parte posteriore della vettura danneggiando il lunotto, con A.A. ancora nell’auto. Asuni, visto quanto stava accadendo, era risalito di corsa in auto e, temendo il peggio, ripartito in tutta fretta, senza nemmeno rendersi conto che in auto non ci fosse Larivera.

Il carattere

Un particolare che è costato la vita al suo amico. Larivera, e non sono parole di circostanza, è noto in paese per il carattere mansueto: lavorava al ristorante La Bionda gestito dalla madre Pina Agostini che ancora non si capacita di quanto avvenuto. Ha scoperto la verità solo la mattina dopo, quando ha visto il letto vuoto di suo figlio.