FERMO Mattinata rocambolesca sulla costa nord fermana con un tunisino che prima ha minacciato il dipendente di una concessionaria con un coltello, poi è fuggito al volante di una Mercedes Glk seminuova (quando esce dalla fabbrica è un’auto da 60mila euro in su), quindi ha seminato il panico fra Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi danneggiando anche alcune auto durante la fuga. Alla fine ha speronato una Volante della polizia che cercava di bloccarlo ed è stato fermato, non senza difficoltà, e portato in Questura dagli agenti.

Scene da massima allerta ieri mattina nel quartiere fermano, con tutta l’ampia area dove c’è stato l’epilogo del fatto chiusa dal nastro bianco e rosso e decine di poliziotti e carabinieri in zona. I residenti sono esasperati e temono che l’ennesimo episodio di criminalità dimostri come sia difficile, se non impossibile, risolvere alla radice il problema della sicurezza.

La dinamica

Il protagonista dell’episodio, un tunisino già noto alle forze dell’ordine, prima si è recato a piedi alla concessionaria Mercedes che si trova sulla Statale a sud di Porto Sant’Elpidio, a poca distanza da Tre Archi. Qui ha parlato con un dipendente chiedendogli se poteva vedere un’auto di cui era interessato all’acquisto: una volta che il commerciante è andato a prendere le chiavi della macchina, lo ha minacciato con un grosso coltello da almeno 30 centimetri, ha messo in moto ed è partito. Il dipendente ha dato subito l’allarme al resto del personale che in quel momento si trovava in altre stanze: nessuno si era accorto di nulla. Quindi la telefonata al 112, mentre nel frattempo gli stessi titolari della concessionaria, attraverso il Gps dell’auto, hanno scoperto che la vettura girava fra le vie della vicina Tre Archi.

Ma la macchina della sicurezza si era già messa in moto, con auto di polizia e carabinieri in perlustrazione fra Porto Sant’Elpidio, Lido Tre Archi e Porto San Giorgio. Mezzi solo con i lampeggianti o con le sirene. «Questa è una rapina, di sicuro...», commentavano le persone vedendo lo spiegamento di forze. Alla fine la supercar è stata intercettata a Tre Archi, il tunisino ha anche speronato la Volante ma alla fine è stato bloccato. Sulla Mercedes gravi danni anche alla parte posteriore, almeno per 10mila euro.

Il ritrovamento

Sono stati attimi di panico visto che all’interno dell’auto rubata è stato trovato il coltello con il quale era stata messa a segno la rapina. Prima del fermo c’era stato un inseguimento, con la Mercedes condotta dal tunisino che per cercare di fuggire aveva danneggiato alcune auto in sosta. La Volante, alla fine, gli ha sbarrato la strada e per il malvivente non c’è stato altro da fare che fermarsi e scendere. Nel bloccare il fuggitivo, tra l’altro, un poliziotto è rimasto lievemente ferito a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, in ausilio, e la polizia locale per i rilievi dell'incidente stradale.

La strada dove è avvenuto l'incidente, via Nenni, è stata chiusa al traffico durante tutta l’operazione di polizia. Nel frattempo il 118 ha allertato la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio visto che nel trambusto seguito al fermo, una donna, parente del tunisino, ha accusato un malore e ha avuto bisogno dei soccorsi. La scorribanda aveva preso il via intorno alle 10: le auto della polizia, una volta individuato il mezzo, l’avevano inseguito prima sulla Faleriense, quindi a Tre Archi. Nella fuga il nordafricano ha messo a repentaglio l’incolumità di alcuni automobilisti e pedoni, ma per fortuna alla fine il bilancio parla solo dei danni ai mezzi. Tra l’altro quando è stato fermato, sul posto alcuni connazionali hanno cercato di favorirne di nuovo la fuga, con momenti di forte tensione.