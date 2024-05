FERMO - I Carabinieri di Fermo identificato e denunciato due persone per il furto alla tabaccheria Santoni di Fermo.

Attraverso l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza, di individuare i due soggetti, già coinvolti in un altro episodio criminoso investigato dai militari della Stazione di Petritoli: in quel caso, i due ladri avevano rubato monete e gettoni per l'utilizzo dell'autolavaggio automatico, da un distributore di carburanti del posto.

A Porto Sant'Elpidio invece sono stati denunciati un 51enne marocchino e un 35enne algerino per il furto di due biciclette, lasciate momentaneamente incustodite dai proprietari. Anche in questo caso, l'operato dei Carabinieri della locale Stazione è stato determinante per individuare e denunciare i responsabili del reato.