PORTO SANT'ELPIDIO Brain Run, è conto alla rovescia per l’evento di domenica sul lungomare alle 9.30. Il prossimo anno si pensa ad un'iniziativa di una settimana e saranno coinvolte le Pro Loco marchigiane. Mancano pochi giorni allo starter della gara podistica organizzata da Podistica Moretti Corva che si sposta nel lungomare e si svolge a maggio. Il ricavato sarà destinato al centro Nemo di Ancona che si occupa dei malati di Sla, Sma e distrofie muscolari. Fausto Chioini è il cuore e l'anima della corsa nata nel 2022.

L’anno

Malato di sclerosi laterale amiotrofica dal 2018, Fausto ha vinto la sua sfida realizzando un evento che legasse sport e sociale. Le sue condizioni peggiorano ma anche quest'anno dà il suo contributo e lancia un messaggio di speranza. «Quando si parla di sport siamo abituati a pensare alle medaglie, ai mondiali e dimentichiamo che lo sport è anche altro – dice il presidente regionale del Coni Fabio Luna –. Le medaglie fanno piacere ma ci sono premi invisibili nel sociale. Grazie per quello che fate, siete il motore trainante della regione». Il sindaco Massimiliano Ciarpella evidenzia che «l’iniziativa è molto importante perché veicola un messaggio nobile» e l'assessore allo sport Enzo Farina aggiunge: «Sicuramente saremo tantissimi all’evento».

Saluti in videomessaggio dal consigliere regionale Andrea Putzu. Il vice presidente Fidal Marche Sergio Bambozzi parla della gara come di «un fiore all'occhiello delle Marche, uno dei pochi eventi nazionali sui 10 km in Regione». La gara nazionale omologata Fidal, si sfideranno gli atleti più interessanti del podismo nazionale ma potranno partecipare le famiglie con bambini che potranno fare la passeggiata non competitiva di 4 km. «Esserci spostati sul lungomare ci farà intercettare più gente e raccogliere più fondi per la beneficenza» afferma Alfonso Ramini, presidente della Podistica Moretti Corva. Il percorso si snoderà dal piazzale antistante l’Holiday fino al lungomare Europa.

I presenti

Altra novità è la partecipazione di Unpli Marche con la presidente della Pro Loco di Porto Sant'Elpidio Daniela Piergentili. Stefania Angelocola del reparto di Neurologia di Fermo dice che le diagnosi sono in aumento, l'ospedale collabora con la comunità di Capodarco per la riabilitazione e con Nemo di Ancona. Sonia Brunetti di Nemo evidenzia il valore del sodalizio: «Brain Run è al nostro fianco, siamo grati a chi corre con noi nel dare un messaggio di aiuto concreto per curare la Sla sostenendo il progetto di nurse coaching». Presentato un libro scritto da Roberto Addazi sulla storia della Podistica Moretti Corva.