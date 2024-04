SANT’ELPIDIO A MARE Fiori e piante in dono ai residenti per far sbocciare il borgo medievale. È l’iniziativa promossa dall’assessore alla cultura e al centro storico, Michela Romagnoli, che in queste settimane ha fatto recapitare a tutti gli abitanti della parte antica di Sant’Elpidio a Mare una lettera. Si invita la popolazione a partecipare al decoro del centro, dando disponibilità a prendersi cura di fiori e piante da posizionare su vasi, fioriere e portoni lungo i vicoli e le piazze. L’Amministrazione comunale, a chi ha manifestato interesse a partecipare, donerà delle piante, chi vorrà prenderne delle altre avrà anche la possibilità di acquistarle con uno sconto del 20% al Centro giardinaggio Pellegrini, partner dell’iniziativa. Altro collaboratore del progetto è il titolare di Residenza Corso Baccio Rossano Orsili, che ha dato la disponibilità a fare da referente e raccogliere le adesioni. Scadeva proprio ieri il termine indicato nella lettera per comunicare la propria partecipazione. Nel fine settimana i residenti saranno contattati per ricevere le essenze da portare a casa e da posizionare all’aperto. Entro la metà del mese, quindi, si inizierà a vedere, dentro le mura castellane, un profumato tocco di colore in più. La prima dotazione prevista dal Comune è di 150 piantine.

Alta l'adesione

«Sono in attesa di conoscere i numeri definitivi, ma abbiamo ricevuto un buon numero di adesioni – spiega l’assessore Romagnoli – Un segnale positivo della voglia da parte della cittadinanza di contribuire attivamente ad abbellire il cuore della città. Il progetto Sem in fiore, come lo avevamo inizialmente concepito, prevedeva un programma ancora più ricco che mi auguro si possa realizzare in futuro. Questo è comunque un punto di partenza che vuole coinvolgere gli elpidiensi e invitare ognuno a fare una piccola parte per prendersi cura del paese. Certo non è solo posizionando fiori e piante che si rilancia il centro storico, ma è un biglietto da visita. Per chi arriva, trovare strade e vicoli colorati e curati sarà sicuramente piacevole, incentiverà a rispettare l’ambiente e tenerlo pulito. I fiori sono eleganti, piacevoli, un segno di rinascita e di bellezza».