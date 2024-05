SENIGALLIA Cancellata dal Comune la festa del Pd in programma a luglio. Negato il suolo pubblico richiesto dal partito per organizzare la consueta festa che si svolge nei giardini Morandi, tra la stazione e l’ex Hotel Marche. Un luogo quindi che non rientra tra quelli blindati dalla Giunta nei giorni scorsi ma essendoci troppa gente in giro, soprattutto alla Rotonda che è nei paraggi, si potrebbero verificare disagi per la circolazione, anche pedonale.

Da giugno a settembre non verrà concesso suolo pubblico nelle principali piazze del centro storico oltre al piazzale davanti alla Rotonda. Sarà vietato anche fare volantinaggio. Durante il periodo estivo arrivano, infatti, numerose richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico per iniziative di vario genere rivolte all’utilizzo di porzioni di suolo in luoghi intensamente frequentati, che potrebbero comportare disagi per la collettività in termini di congestionamento della circolazione anche pedonale.

Vietati quindi gazebi, palchi, tensostrutture e banchetti, ad eccezione di quelli per gli eventi del cartellone estivo nelle piazze e in alcune vie del centro oltre al piazzale davanti alla Rotonda. La festa del Pd si sarebbe dovuta svolgere in un altro luogo, meno centrale, ma la stessa delibera ha stabilito che eventuali istanze per iniziative che si vorranno svolgere in altri luoghi saranno valutate, tenendo conto dell’affluenza di persone ragionevolmente preventivabile nel periodo della richiesta. Troppa affluenza quindi a luglio e quest’anno la festa non si potrà fare almeno non nei giardini Morandi dove si è sempre svolta.