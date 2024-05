PORTO RECANATI Alle battute finali il contenzioso tra il Comune e le associazioni Croce Azzurra e Croce Bianca per l’edificio dell’area ex Zanella oggi occupato dai due sodalizi ma di proprietà comunale, tanto che una sentenza del Tribunale ha respinto l’usucapione indicando la data del 15 maggio come termine ultimo per lo sgombero e la restituzione delle chiavi.

Il fatto

Restituzione che però non è avvenuta: sono intervenuti gli agenti della polizia locale per recuperare le chiavi della struttura ma i referenti delle associazioni non hanno restituito quanto richiesto, chiedendo all’amministrazione la proroga di un mese per trovare una sede diversa dove trasferirsi. «Per quanto ci riguarda - spiega il sindaco Michelini - ora saranno attivate tutte le procedure del caso». Visti gli anni trascorsi nell’attesa, da parte del Comune, della consegna dei locali, è facile pensare che ora il Comune passi a una azione esecutiva in tempi brevissimi. La sentenza del Tribunale era arrivata lo scorso 9 aprile. Il giudice ha accolto pienamente la domanda di rilascio per detenzione senza titolo dei suddetti locali e ha ordinato la liberazione dell’immobile entro il 15 maggio, oltre che condannato i due sodalizi al pagamento di tremila euro di spese legali. La sentenza ha anche disposto che la richiesta di usucapione dei locali avanzata dalle due associazioni non trova alcuna giustificazione giuridica e ha pertanto respinto l’eccezione proposta dalle due organizzazioni.

La soddisfazione

Piena soddisfazione era già stata manifestata da parte dell'amministrazione comunale, «che in questa vicenda non ha mai avuto dubbi di essere dalla parte della ragione. La città di Porto Recanati - aveva già detto Michelini - potrà finalmente, e legittimamente, riappropriarsi di un importante patrimonio immobiliare che potrà essere destinato a progetti di cui potranno beneficiare l’intera comunità portorecanatese, gli ospiti e i turisti».