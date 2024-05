FALCONARA L'amministrazione comunale ha deciso: l'ordinanza anti-alcool sarà estesa anche lungo la spiaggia oltre che nel centro urbano. Il provvedimento prevede anche il divieto di utilizzare bottiglie e bicchieri in vetro, misura che in spiaggia varrà anche per le bevande non alcoliche. Dunque niente consumo di alcolici nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. La nuova ordinanza sarà emessa dalla sindaca Stefania Signorini, entro il mese di maggio.

Le aree

Inizialmente il divieto di consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico era stato circoscritto alle zone che delimitano il centro storico (tra via Mameli, via XX Settembre, via Flaminia e via Bixio), con l’aggiunta delle piazze di Falconara e di Castelferretti, in seguito era già stato esteso a tutta l’area del centro città da via Stamura a via Mameli, da via Bottego-Rosselli al sedime della ferrovia, compresi i sottopassi e i cavalcavia per la spiaggia. L’ordinanza sarà adottata anche sulla base di un confronto in Prefettura ad Ancona nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza e offrirà agli agenti della polizia locale di Falconara e alle forze dell’ordine un ulteriore strumento di contrasto dell’abuso di alcol. L’ordinanza ne vieta il consumo nelle «aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette all’uso pubblico, nonché nelle aree private scoperte liberamente accessibili a chiunque e sotto i portici, compresi il sedime ferroviario, sovrappassi e sottopassi nonché lungo la via IV Novembre e nei giardini adiacenti».

Le fermate dei bus

Il divieto è confermato alle fermate del bus e a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. Sono sempre esclusi i locali per la somministrazione di alimenti e bevande e gli spazi all'aperto in concessione agli esercenti, oltre alle manifestazioni su area pubblica organizzate dall'Amministrazione o da soggetti autorizzati, poiché non hanno mai generato problematiche di abuso di alcol e sussiste comunque una organizzazione in grado di controllare la distribuzione ed i fenomeni. Dall’entrata in vigore della prima ordinanza gli agenti di polizia locale di Falconara, coordinati dal comandante Luciano Loccioni, hanno elevato diverse sanzioni tanto per la violazione del divieto, quanto per l'ubriachezza manifesta. Per chi non rispetta il divieto sono previste sanzioni di 166 euro e l'allontanamento dalle zone indicate. Il provvedimento ha l'obiettivo di contrastare l'abuso di alcool, tutelare il decoro e prevenire comportamenti pericolosi per la convivenza civile della comunità falconarese.

L’obiettivo

«Il nostro obiettivo come polizia locale - dice Loccioni - è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, evitare situazioni di pericolo e questa ordinanza va in questa direzione e contribuirà al corretto vivere civile tra i cittadini ». Il Comune di Falconara, quindi, si prepara ad un’estate di eventi in centro e sul litorale, ma sempre con un occhio puntato alla sicurezza. Bene divertirsi, ma senza esasperazioni che possano sfociare in comportamenti che mettano a repentaglio la salute e l’incolumità dei cittadini. Un giro di vite che si è reso necessario dopo alcuni episodi che, in passato, hanno destato una certa preoccupazione tra gli amministratori comunali. Dunque la decisione di correre ai ripari.