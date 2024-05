PORTO RECANATI «Che fine hanno fatto i tre cyclebus acquistati dal Comune?». La domanda arriva dal gruppo Centrodestra unito, rappresentato in Consiglio da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini. I tre mezzi rientrano infatti nel piano della mobilità sostenibile elaborato dal Comune per perseguire gli obiettivi green della giunta Michelini.

Le domande

Il Centrodestra unito ha presentato una interrogazione a risposta scritta in cui viene premesso che «nel bilancio di previsione 2023, allo scopo di favorire la mobilità su bici per bambini e ragazzi inclusi soggetti con disabilità agli arti inferiori, era previsto l’acquisto di tre cyclebus o kranky bus, come li ha definiti l’assessore Riccetti illustrando l’intervento. Come comunicatoci, allo scopo, il Comune ha partecipato a un apposito bando per l’inclusione e la richiesta ha sortito esito positivo per (andiamo a memoria) 50.000 euro ai quali aggiungerne 10.000 di risorse comunali.

Sono state fatte determine da parte del settore Servizi Sociali entro la fine dell’anno 2023 anche per il pagamento dei mezzi ordinati e in occasione di un recente consiglio comunale l’assessore Riccetti ha affermato che i tre cyclebus sarebbero entrati in funzione con l’apertura dei Grest estivi e quindi tra circa un mese». L’interrogazione arriva anche a seguito della curiosità da parte di alcuni genitori al riguardo: «Alcune mamme - proseguono Ubaldi e Sabbatini - ci hanno chiesto spiegazioni su quale fosse l’utilizzo di un “trenino rosso” visto nel piazzale della scuola materna e non abbiamo potuto rispondere. Abbiamo immaginato che quel mezzo non fosse un trenino ma uno dei tre cyclebus».

La conferma

È per questo che il Centrodestra unito chiede «di avere conferma che quello visto alla Materna sia uno dei cyclebus; di sapere dove si trovano parcheggiati e di poterli vedere. Vorremmo una risposta urgente, perché riteniamo che non servano i 30 giorni. Qualora non fosse disponibile un assessore o il sindaco ad accompagnarci, ci basta che un qualsiasi collaboratore venga autorizzato». Diverse le perplessità del gruppo di minoranza riguardo un mezzo che «dovrebbe essere ingombrante quasi quando un mezzo a motore e che quindi costringerebbe anche le auto ad attendere lo spostamento del cyclebus che invece si muove grazie alle pedalate dei bambini e dell’autista».