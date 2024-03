Bambina trovata morta a letto dai genitori a Pordenone, aveva 12 anni: era stata in ospedale (ma subito dimessa) per un dolore al ginocchio

PRATA - Morta una bambina americana di 12 anni a Prata di Pordenone. I genitori l'hanno trovata senza vita stamattina, martedì 5 marzo, quando sono andati a svegliarla per andare a scuola. Il decesso è stato segnalato a Procura. La bambina giocava a football americano alla base aerea americana di Aviano. Venerdì si sarebbe fatta male a un ginocchio durante un allenamento.

Domenica sera è stata portata in ospedale perché continuava ad avere male al ginocchio. Questa notte il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire le cause del decesso. E' stato chiesto aiuto al 112, che ha inviato a Prata sia ambulanza che l'automedica. Vano ogni tentativo di rianimazione. Sarà la magistratura a occuparsi del caso