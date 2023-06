Paura a Passo Varano, betoniera si schianta contro un palazzo e sfonda il muro dell'abitazione: autista gravissimo. Ecco cosa è successo

ANCONA - Attimi di puro terrore a Passo Varano: una betoniera che stava percorrendo via Crocioni ha iniziato a sbandare totalmente fuori controllo. Nella folle il mezzo pesante corsa ha divelto un balcone, è andato a sbattere contro una recinzione di una palazzina distruggendo muretto e inferriata e infine si è messo di traverso alla strada schiantandosi contro un palazzo ai margini della carreggiata.

Betoniera sfonda il muro di un palazzo, pericolo per una fuga di gas

I residenti verso le 11.40 di questa mattina hanno sentito uno spaventoso boato e l'intera fila di palazzine tremare come ci fosse stato un terremoto.

Nell'impatto tremendo si è rotta la condotta del gas e dell'acqua, per cui tutta la zona è stata isolata per consentire il ripristino della situazione in condizioni di sicurezza per i cittadini.

Alla guida del mezzo un 55enne di origine rumena che è rimasto gravemente ferito nello schianto. I vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere hanno dovuto prima tirare indietro la betoniera che ha sofndato il muro di una palazzina, e poi sezionare la cabita di guida per affidare l'uomo alle cure dei sanitari. Sul posto anche la Croce gialla e l'automedica del 118. L'autista è stato trasportato a Torrette in codice rosso.