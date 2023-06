Auto si schianta contro una casa a Osimo, sfonda un muro e resta incastrata: stanza inagibile

OSIMO - Perde il controllo dell'auto, va asbattere contro un'abitazione e a causa della forte velocità nell'impatto ha provocato un buco nel muro. Spettacolare incidente questa notte ad Osimo, in via Montegallo: i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una macchina dal buco provocato in una parete di una abitazione dove la vettura si è andata a schiantare.

Si schianta con l'auto su una casa e provoca un buco nel muro: stanza inagibile

L'automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a tutta velocità contro la casa, che è stata messa in sicurezza. Per precauzione è stata resa inagibile la stanza dove l'auto si è andata a schiatare. Sul posto i Carabinieri di zona per i rilevi.