Fano, scontro all'incrocio a Chiaruccia e l'auto si ribalta: donna di 30 anni all'ospedale

FANO - Incidente in zona Chiaruccia: una ragazza di 30 anni di Fano portata all'ospedale dopo che la sua auto si è cappottata su un fianco

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via VII Strada, dove, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ma probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate la Ford Ka su cui viaggiava la ferita ed una Volkswagen Golf condotta da una 49enne fanese. La Ka si è ribaltata su un fianco. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco e degli operatori del 118, la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di Fano.