San Clemente, incidente frontale tra auto: due feriti, uno grave. Interviene l'elisoccorso. Le foto

SAN CLEMENTE Nella mattinata di oggi, 18 marzo, sulla SP 35 Riccione - Tavoleto, in località Via Trado di San Clemente, si è verificato un incidente stradale grave con un frontale tra due utilitarie. Una Toyota Aygo percorreva la SP 35 in direzione di Morciano di Romagna quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale dell'Unione Valconca, invadeva la corsia di marcia opposta mentre sopraggiungeva una Fiat Panda vecchio modello. Nel violento urto la Panda veniva fatta retrocedere di diversi metri terminando la corsa contro un cancello metallico di una ditta, mentre la Toyota si arrestava di traverso nella corsia di marcia opposta. Nel violento impatto entrambi i conducenti di età avanzata, restavano feriti.

Traffico bloccato, interviene l'elisoccorso

Allertati i soccorsi, giungevano sul posto i sanitari del 118 e dopo un primo esame della situazione facevano intervenire l'elisoccorso da Ravenna per il conducente della Toyota. Dopo averlo stabilizzato veniva trasportato al Bufalini di Cesena mentre il conducente della Panda veniva trasportato all' Infermi di Rimini Per ulteriori accertamenti. Entrambi i veicoli coinvolti riportavano gravi danni nella parte anteriore.

Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale dell'Unione Valconca che oltre ad effettuare i rilievi del sinistro, hanno provveduto a bloccare il traffico per agevolare i soccorsi e poi a ripristinarlo a senso alternato fino alla rimozione dei veicoli.

Ballante